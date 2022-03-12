Рогозин: «Роскосмос» направил требование о снятии незаконных санкций партнерам по МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация направляет письменные требования о снятии с нее незаконных санкций агентствам-партнерам по Международной космической станции (МКС), передает РИА Новости.

«Государственная корпорация по космической деятельности „Роскосмос“ направляет письменные обращения партнерам по Международной космической станции — руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA), Канадского космического агентства (Canadian Space Agency, CSA) и Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA; Agence spatiale européenne, ASE) с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Глава госкорпорации проиллюстрировал сообщение картой, которая составлена американскими астрономами. Она демонстрирует районы, куда возможно упадет МКС в случае неконтролируемого схода с орбиты.

По слова Рогозина, наименьшую опасность разрушение МКС представляет именно для России. А вот населению других стран ее падение нанесет значительный урон, и об этом стоит задуматься тем, кто вводит санкции против России. Он также напомнил, что «Роскосмос» отвечает не только за ориентацию МКС и за ее увод от опасных столкновений, но и также доставляет топливо.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.