Рогозин предложил отказаться от конкурсных закупок вооружения для действующей армии

При приобретении вооружения в ходе специальной военной операции, которую Россия ведет на Украине, конкурсные процедуры недостаточно эффективны, так как закупать необходимо самое лучшее оружие, а не самое дешевое. Об этом заявил бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.

По мнению экс-чиновника, сейчас «бессмысленно говорить о некоторых процедурах согласования длительных и, наверное, излишних, которые хороши для мирного времени для контроля движения денежных средств». Однако федеральные законы требуют проведения конкурсных процедур, в результате которых выбираются наиболее дешевые системы вооружения.

«Поэтому надо прекратить играть, извините за выражение, в демократию, а заниматься жесткими директивными указаниями, решениями по немедленному оперативному внедрению того, что действительно в наибольшей степени подходит сегодня для победы на фронте», — раскрыл бывший глава Роскосмоса наиболее желательный, на его взгляд, алгоритм действий.

При этом Рогозин, который с 2011 по 2018 год на посту вице-премьера курировал российский оборонно-промышленный комплекс, сослался на опыт США, которые, уверен он, выбирают не самые дешевые системы вооружения, а самые эффективные на поле боя. Отечественный подход к закупкам оружия был другим, признал бывший чиновник.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что возглавил помогающую ДНР и ЛНР группу военных советников «Царские волки». Изначально он выбрал позывной «Космос», но затем, судя по всему, сменил его на «Сармат».