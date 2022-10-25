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Ру Тат
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Политика
25 октября 2022  12:40

Экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил, что в зоне спецоперации взял себе позывной «Космос»

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Бывший руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, отправившийся в зону специальной военной операции на Украине, взял себе позывной «Космос». Об этом он сам сообщил РИА Новости. 

«Это мой позывной для радиообмена», — заявил бывший глава госкомпании.

Рогозин также опубликовал в своем Telegram-канале несколько фотографий в боевой экипировке вместе с командирами батальонов Донецкой народной республики. Он заметил, что бойцы на передовой вызывают у него искреннее уважение. 

«Умные, обстоятельные, грозные, готовые драться с врагом командиры. Вместе горы свернем», — написал экс-чиновник. При этом он не стал уточнять свой собственный статус в зоне спецоперации.

#спецоперация на Украине #политика #Роскосмос
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