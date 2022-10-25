Экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил, что в зоне спецоперации взял себе позывной «Космос»

Бывший руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, отправившийся в зону специальной военной операции на Украине, взял себе позывной «Космос». Об этом он сам сообщил РИА Новости.

«Это мой позывной для радиообмена», — заявил бывший глава госкомпании.

Рогозин также опубликовал в своем Telegram-канале несколько фотографий в боевой экипировке вместе с командирами батальонов Донецкой народной республики. Он заметил, что бойцы на передовой вызывают у него искреннее уважение.

«Умные, обстоятельные, грозные, готовые драться с врагом командиры. Вместе горы свернем», — написал экс-чиновник. При этом он не стал уточнять свой собственный статус в зоне спецоперации.