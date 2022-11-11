РИА Новости: Рогозин возглавил группу военных советников в зоне СВО

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возглавил группу военных советников в зоне СВО, которая оказывает поддержку военным в ДНР. Об этом он рассказал РИА Новости.

Напомним, ранее сегодня Рогозин опубликовал в Telegram фотографию с командиром отдельного штурмового батальона «Сомали» под позывным «Бойкот», а также передал подписчикам «привет из Донбасса».

Кроме того, судя по фото, Рогозин сменил собственный позывной на «Сармат». Ранее, как сообщал «Татар-информ», он был «Космосом».