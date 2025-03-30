Рогозин посетовал на расслабившийся тыл

Дмитрий Рогозин в 2023 году

Фото: t.me/rogozin_do

На фоне слухов о скором завершении специальной военной операции поставки в войска беспилотников и иной шефской помощи уменьшились. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

«<...> общался с армейскими командирами подразделений БпЛА. Сетуют мужики, что меньше стало помощи от тыла в поставках дронов и иного необходимого на фронте имущества», – поделился политик своим видением ситуации.

Бывший руководитель Роскосмоса также пожаловался, что «разговоры о скором прекращении боевых действий многих в тылу расслабили» (имея в виду, судя по всему, военнослужащих тыловых подразделений, так как ситуации тылу в целом посвящена вся запись – прим. Т-и).

Кроме того, по словам члена Совета Федерации, «некоторые спортивные комментаторы так вообще начали прилюдно хамить патриотически настроенным гражданам» (впрочем, он опять-таки не стал конкретизировать, о ком именно идет речь – прим. Т-и).

Татарстан регулярно оказывает шефскую помощь участникам специальной военной операции. В своем ежегодном послании к Госсовету республики Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил он.​

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле 3 марта этого года. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.