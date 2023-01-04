Рогозин отправил послу Франции извлеченный из своего тела осколок украинского снаряда

Экс-глава Роскосмоса и руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, получивший ранение в Донбассе, направил послу Франции в России Пьеру Леви осколок, извлеченный из шейного позвонка. Необычную посылку он сопроводил обращением, которое также опубликовал в своем телеграм-канале.

Позиция Франции и стран НАТО по «выращиванию» у границ России военной угрозы привела к трагической развязке, написал Рогозин. «Официальный Париж предал дело великого Де Голля и стал одним из самых кровожадных государств в Европе. Ваша страна подчинилась диктату Вашингтона и стала марионеточным государством по типу правительства Виши, обслужившего самые низменные инстинкты гитлеровцев», – добавил он.

Далее экс-глава «Роскосмоса» подробно рассказал об ударе по Донецку, в ходе которого получил ранение. «В этом конверте вместе с моим письмом Вы видите осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом», – написал он, добавив о смерти в ходе обстрела двух своих друзей и подчеркнув, что это произошло из-за оружия, поставленного Украине Францией.

Он попросил передать Президенту Франции Эммануэлю Макрону, что никто «не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе».

«Примите, господин Посол, заверения в моем почтении к Вашему дипломатическому статусу, но боюсь, что Ваша миссия полностью провалена», – заключил Рогозин.

Напомним, в ночь на 22 декабря стало известно, что бывший руководитель госкорпорации «Роскосмос» ранен во время обстрела гостиницы в Донецке. 26 декабря из его тела извлекли осколок украинского снаряда, операция прошла в Москве.