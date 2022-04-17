Рогозин: Европа сама пострадает больше от санкций против «Роскосмоса»

Европа в итоге пострадает от инициированных ею санкций против Роскосмоса сильнее, чем российская госкорпорация. Об этом руководитель компании Дмитрий Рогозин заявил в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Рогозин сравнил санкции с пушкой, которая стреляет в обе стороны. «В кого больше попадет снарядов? С моей точки зрения Европа, которая инициировала эти санкции, пострадает больше, чем Роскосмос», — убежден он.

По оценке главы Роскосмоса, российская сторона не сможет реализовать «какие-то мечтания» отечественных энтузиастов космонавтики «по реализации миссий в дальнем космосе». «Но с точки зрения наших национальных программ всё будет реализовано в те сроки, как это должно было быть», — заверил Рогозин.

Вместе с тем руководитель Роскосмоса уверен, что связанные с космосом профессионалы из стран Запада считают происходящий разрыв связей «безумием». Он убежден, что в дальнейшем введшим санкции в космической сфере придется договариваться, но уже на российских условиях.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны осудили решение и начали ужесточать санкции против России, которые затронули и космонавтику.

В конце марта Рогозин анонсировал, что Роскосмос теперь будет заключать международные контракты в рублях. Позднее он назвал страны БРИКС самыми естественными партнерами России в космической сфере.