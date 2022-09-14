news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
14 сентября 2022  09:52

Минобороны РФ заявило об уничтожении десанта ВСУ вертолетами Ка-52

news_top_970_100

Министерство обороны РФ сегодня опубликовало видео, на котором, по информации военного ведомства, запечатлено поражение ударными вертолетами Ка-52 десанта Вооруженных сил Украины при попытке форсирования Днепра. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным Минобороны, во время выполнения планового боевого вылета группа вертолетов Ка-52 получила приказ помешать переброске подразделений сил специальных операций ВСУ через реку Днепр в районе Запорожской АЭС.

«В процессе подлета в район поиска экипаж <…> обнаружил надводную цель (баржу с военнослужащими ССО ВСУ) на удалении 15 километров, после чего по обнаруженному объекту было выпущено две управляемые ракеты „Вихрь“ (ранее сообщалось, что дальность стрельбы этого ПТРК не превышает 10 километров — прим. Т-и)», — утверждается в сообщении.

Военные добавляют, что «с ведущего борта было зафиксировано попадание в носовую, а с ведомого в кормовую часть» баржи. Момент попадания в надводную цель присутствует на видео. Это «не позволило противнику осуществить высадку», заявляют в Минобороны.

Начиная с 24 февраля этого года Россия проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. После начала операции Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ее ход, основываясь только на официальных российских источниках.

#спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100