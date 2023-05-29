Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

Сегодня вечером в городе Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. Об этом заявил член Главного совета российской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В Мелитополе громко! Около 21.18 в городе был слышен звук взрыва», — написал чиновник, не приведя никаких подробностей, но пообещав сообщить их позже.

Проукраинские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей также сообщили о «громком взрыве в северной части города», опять-таки не приведя подробностей.

ВСУ в последнее время регулярно наносят удары дальнобойными ракетами по различным объектам (например, в Мариуполе и Луганске). Для этих атак Украина в основном использует переданные Великобританией крылатые ракеты Storm Shadow.