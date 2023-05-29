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Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе
Сегодня вечером в городе Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. Об этом заявил член Главного совета российской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«В Мелитополе громко! Около 21.18 в городе был слышен звук взрыва», — написал чиновник, не приведя никаких подробностей, но пообещав сообщить их позже.
Проукраинские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей также сообщили о «громком взрыве в северной части города», опять-таки не приведя подробностей.
ВСУ в последнее время регулярно наносят удары дальнобойными ракетами по различным объектам (например, в Мариуполе и Луганске). Для этих атак Украина в основном использует переданные Великобританией крылатые ракеты Storm Shadow.
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