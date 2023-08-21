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Рогов: ВС РФ «перемалывают» резервы ВСУ в боях за Работино
Вооруженные силы Украины задействовали основные резервы в боях за село Работино Запорожской области, но российские войска сдерживают их. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Наши спартанцы перемалывают элиту, которую командование ВСУ держало в резерве для главного этапа контрнаступа. Количество уничтоженной и поврежденной техники противника исчисляется многими десятками <…>», — поделился чиновник своей оценкой ситуации.
При этом Рогов назвал ложной появившуюся у некоторых российских и пророссийских милитари-блогеров информацию об оставлении села Вооруженными силами РФ.
«Информация о том, что данный населенный пункт перешел под вражеский контроль, не соответствует действительности. Я специально проверил данную информацию в нескольких источниках, три из которых физически находятся на переднем крае <…>», — пояснил он.
По словам члена Главного совета администрации Запорожской области, в боях за село широко применяются артиллерия и авиация, в том числе используются управляемые версии бомб ФАБ-500.
«На данный момент: враг уже несколько раз пытался закрепиться на севере Работино, но был оттуда выбит. <…> Продолжаются тяжелые бои сверхвысокой интенсивности», — заключил Рогов.
Работино — село в Пологовском районе Запорожской области, находящееся на первой линии обороны российских войск. По сведениям обозревателя журнала Forbes Дэвида Экса, ВСУ задействовали на этом направлении последнее крупное резервное соединение — 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Она вооружена немецкими БМП Marder, американскими бронемашинами Stryker и британскими танками Challenger 2.
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