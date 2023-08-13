Рогов: ВСУ с большими потерями зашли в Урожайное, ситуация сложилась тревожная

В районе населенного пункта Урожайное в Запорожье сложилась «тяжелая и тревожная ситуация», сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов. По его данным, Вооруженные силы Украины понесли большие потери, но смогли зайти в северную часть села и закрепиться там.

Рогов подчеркнул, что за Урожайное ведутся тяжелые бои уже в течение двух недель. Продвинуться украинские военные смогли «на пару сотен шагов» после кровопролитных штурмов. В итоге ВСУ потеряли две из четырех штурмовых групп элитных морпехов, несколько единиц бронетехники, написал глава местной администрации в своем телеграм-канале.

Сейчас ВСУ, по его данным, движутся к селу Старомлыновка. При этом Рогов опроверг сообщения о взятии украинскими военными Урожайного, подчеркнув, что это ложная информация. Российские бойцы по-прежнему остаются в населенном пункте и продолжают удерживать позиции в южной части, заявил он.