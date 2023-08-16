Forbes: Киев ввел в бой последнюю крупную бригаду из резерва

Киев отправил на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду — последнее крупное подразделение ВСУ в резерве. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«82-я бригада и родственное ей воздушно-десантное подразделение, 46-я бригада, были одними из последних крупных подразделений, которые генштаб Украины держал в резерве», — говорится в статье.

Отмечается, что подразделение численностью 2 тыс. человек, укомплектованное боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2, вступило в бой в районе Работино (Запорожская область).

Обозреватель отмечает, что развертывание является и хорошей, и плохой новостью для Киева. Отправка могла бы укрепить огневую линию на одном из главных направлений контрнаступления, однако ни одна бригада не может сражаться вечно.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на: heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.