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Рогов: В Бердянске прогремело несколько взрывов
Сегодня днем в городе Бердянске Запорожской области раздались несколько взрывов. Об этом сообщил член Главного совета российской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Сначала чиновник написал, что это «попытка ракетного обстрела города <…> ВСУ + работа ПВО РФ». Затем он уточнил, что всего, по предварительным данным, прозвучали три взрыва.
«Попадание пришлось по территории морского порта. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — рассказал позднее Рогов, пояснив, что ракетный удар был нанесен около 12.00.
В социальных сетях местные жители опубликовали видеозапись, на которой виден поднимающийся в окрестностях порта столб дыма и слышен звук взрыва.
Вооруженные силы Украины в последнее время регулярно наносят удары по различным объектам (например, в Мариуполе, Луганске и Мелитополе), используя переданные Великобританией дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.
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