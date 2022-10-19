Рогов заявил, что ВСУ готовятся к наступлению в сторону Энергодара, их цель — ЗАЭС

Киевский режим готовит наступление в сторону Энергодара, главная цель — захват Запорожской АЭС. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета областной администрации Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о решении об организованном перемещении мирного населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского районов на левый берег Днепра. Он отметил, что киевский режим накапливает силы для широкомасштабного наступления, Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить его.

«Одновременно с херсонским направлением украинские войска готовят наступление в сторону Энергодара, — сообщил Рогов. — Их главная цель — штурм и захват Запорожской АЭС».

Он также отметил, что на данный момент ситуация под контролем и вопрос об эвакуации гражданских из прифронтовой зоны не рассматривается. По его словам, в этом на данный момент нет необходимости.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.