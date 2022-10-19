Из-за обстрела ВСУ Энергодар остался без света

После удара, нанесенного украинскими солдатами при помощи американской РСЗО HIMARS по подстанции «Луч», обесточен Энергодар. Об этом глава администрации города Александр Волга сообщил в телеграм-канале «Энергодарский связной».

Обстрел начался ночью. Волга рассказал, что была повреждена дорога, по которой люди заезжают и выезжают из города.

«Все аварийные бригады приведены в боевое состояние и выполняют свою работу, приводят инфраструктуру города в должное рабочее состояние», – резюмировал он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета областной администрации Владимир Рогов рассказал, что киевский режим готовит наступление в сторону Энергодара, главная цель — захват Запорожской АЭС.