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Ру Тат
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Общество
19 октября 2022  08:57

Из-за обстрела ВСУ Энергодар остался без света

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После удара, нанесенного украинскими солдатами при помощи американской РСЗО HIMARS по подстанции «Луч», обесточен Энергодар. Об этом глава администрации города Александр Волга сообщил в телеграм-канале «Энергодарский связной». 

Обстрел начался ночью. Волга рассказал, что была повреждена дорога, по которой люди заезжают и выезжают из города. 

«Все аварийные бригады приведены в боевое состояние и выполняют свою работу, приводят инфраструктуру города в должное рабочее состояние», – резюмировал он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета областной администрации Владимир Рогов рассказал, что киевский режим готовит наступление в сторону Энергодара, главная цель — захват Запорожской АЭС.  

#спецоперация #Запорожская область
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