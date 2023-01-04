Рогов сообщил об обстреле Васильевки со стороны ВСУ из HIMARS

Сегодня днем город Васильевка в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил член Главного совета российской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале..

Сначала чиновник написал, что «прилет тяжелого» пришелся на военную комендатуру, «где стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личного автотранспорта». Он сразу же пояснил, что в результате обстрела есть убитые и раненые.

Позднее Рогов рассказал, что «удары пришлись по жилому многоэтажному дому около комендатуры» и попаданий было как минимум четыре.

«По предварительным данным, огонь велся из [реактивных систем залпового огня] HIMARS. Количество погибших <…> увеличилось до двух. Количество раненых уточняется», — привел он затем более полную информацию.

Глава администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко призвала жителей Васильевки не выходить на улицу и оставаться «в безопасных местах — лучше, чтобы это были укрытия», передает РИА Новости.

Ранее, в новогоднюю ночь, украинские силы нанесли удар из РСЗО HIMARS по месту временной дислокации российских военнослужащих в городе Макеевке в Донбассе. Министерство обороны РФ 2 января подтвердило гибель 63 бойцов. Сегодня военное ведомство заявило, что в ходе разбора завалов количество погибших выросло до 89.

Военный аналитик Майкл Кофман после этой атаки сказал газете The New York Times, что ВСУ изменили тактику применения полученных от Соединенных Штатов РСЗО HIMARS.