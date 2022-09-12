Рогов: Киев готовит наступление в районе ЗАЭС и перебрасывает туда ракеты и артиллерию

Вооруженные силы Украины готовят большое наступление в районе Запорожской атомной станции и переправ, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, сейчас украинские власти перебрасывают в район ЗАЭС ракетное вооружение и артиллерию, передает РИА Новости.

ВСУ осуществляют переброску большого количества артиллерийских установок, в том числе гаубиц М777 и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявил Рогов.

Напомним, расположенная рядом с городом Энергодаром Запорожская АЭС — самая крупная в Европе, имеет шесть энергоблоков с реакторами. С 28 февраля она находится под контролем российских военных, при этом ею управляет украинский оператор «Энергоатом». На станции работают несколько тысяч украинских специалистов.

ЗАЭС регулярно подвергается обстрелам, в которых Киев и Москва обвиняют друг друга. В начале сентября на станцию прибыла миссия МАГАТЭ, которая в итоговом докладе заявила, что не может ответить на вопрос, кто ее обстреливает. 11 сентября на станции остановили последний работавший энергоблок. Киев в одностороннем порядке отказался принимать энергию с атомной станции.

В последние дни ВСУ все чаще предпринимают попытки наступления. Так, на выходных стало известно, что российские военные покинули город Изюм и несколько других населенных пунктов. Глава ДНР Денис Пушилин назвал сложившуюся ситуацию «сложной, но контролируемой».