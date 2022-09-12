Пушилин рассказал о ситуации в ДНР на фоне новых попыток контрнаступления ВСУ

Украинские военные не оставляют попыток перейти к контрнаступательным действиям в направлении Красного Лимана и проявляют «активизацию» в направлении Угледара, сообщил глава Донецкой республики Денис Пушилин. Несмотря на это ситуация в обоих населенных пунктах, по его словам, контролируется.

«Если берем Красный Лиман, то противник не оставляет попыток перейти к контрнаступательным действиям, и здесь во многом заслуга наших ребят, союзных сил, которые удерживают, и ситуация остается сложная, но остается контролируемая», – цитирует его РИА новости.

В угледарском направлении союзные силы достигают определенных успехов, добавил Пушилин. «Ситуация тоже является контролируемой, и здесь во многом это заслуга наших героических ребят, которые понимают всю сложность ситуации, но на отдельных участках продвигаются и вперед. Это происходит не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее есть определенная положительная тенденция», – сказал он.

Напомним, с 8 сентября ВСУ предпринимают попытки наступления в ДНР. В выходные стало известно, что российские военные покинули город Изюм в Херсонской области и ряд других населенных пунктов. Министерство обороны РФ заявило о перегруппировке войск, действовавших в районах украинских городов Балаклея и Изюм, на Донецкое направление.