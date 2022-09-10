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Ру Тат
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Политика
10 сентября 2022  12:02

Киев отказался принимать энергию с атомной станции в Запорожье

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Власти Украины в одностороннем порядке остановили прием электроэнергии с атомной станции в Запорожье, сообщил главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, сейчас энергия с ЗАЭС подается на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей

«Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причем остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины. Они намеренно не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, из-за постоянных обстрелов станции на ней работают два представителя миссии МАГАТЭ. Ранее организация призвала прекратить обстрелы, в которых Киев и Москва обвиняют друг друга, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. Станция находится под контролем России.

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