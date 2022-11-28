Рогов: 700 украинских спецназовцев готовятся к штурму Запорожской АЭС

Более 700 спецназовцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовятся штурмовать Запорожскую АЭС, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Сейчас они, по его словам, находятся в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

«Эти 700 с лишним человек обучены форсировать Днепр, совершать высадку десанта и захватывать крупные объекты техногенного происхождения», — приводит его слова Lenta.ru.

В Кремле сегодня опровергли слухи о том, что российские военные силы собираются покинуть Энергодар и ЗАЭС. Администрация Энергодара также назвала эти сообщения фейками и подчеркнула, что станция находится под контролем России.