Песков опроверг слухи о выводе российских сил с Запорожской АЭС

Российские военные силы не собираются оставлять Энергодар и покидать Запорожскую атомную электростанцию, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Он призвал не верить домыслам и фейковым заявлениям.

«Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может», — сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Администрация Энергодара назвала эти сообщения фейками и подчеркнула, что ЗАЭС находится под контролем России. По словам представителей властей Энергодара, безопасность станции сейчас обеспечивается в полном объеме, а ее сотрудники подписывают новые трудовые договоры и оформляют российские паспорта.

Ранее о том, что российские военные якобы могут покинуть ЗАЭС заявил президент украинского «Энергоатома» Петр Котин.

Запорожская АЭС на сегодняшний день является самой крупной электростанцией в Европе. Она находится на берегу Днепра вблизи города Энергодара. Регулярно подвергается обстрелам, в которых Киев и Москва обвиняют друг друга. При этом с 28 февраля станция находится под контролем российских военных.