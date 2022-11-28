Администрация Запорожья опровергла сообщения об «уходе РФ из Энергодара и ЗАЭС»

Запорожская АЭС остается под контролем российских военных. Они не планируют покидать ни территорию станции, ни город Энергодар, отмечает администрация Запорожской области в ответ на фейки СМИ, подконтрольных Киеву.

«В качестве доказательств стоит отметить, что 25 ноября руководство „Росэнергоатома“ сообщило о планах по созданию резервного источника энергоснабжения для Запорожской АЭС <...> Кроме того, советник гендиректора „Росэнергоатома“ Ренат Карчаа сообщил о начале перевода двух энергоблоков Запорожской АЭС в режим горячего останова для подачи тепла в Энергодар», — говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что работники станции оформляют российские паспорта и зарплатные карты. Это очередное доказательство того, что «это территория РФ всерьез и надолго».

В заключение население просят верить только информации из официальных российских источников.