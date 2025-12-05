Родился утром: стали известны подробности о младенце, которого нашли в Альметьевске

Появились подробности шокирующей истории в Альметьевске, где в подъезде жилого дома обнаружили завернутого в одеяло младенца. По данным следствия, малыша оставила родная бабушка.

Исполняющая обязанности начмеда детского стационара детской городской больницы Разия Галиева рассказала, что мальчик родился всего за несколько часов до того, как его нашли – примерно в 6 утра, пуповина еще была влажной. Его вес составлял 2808 граммов, рост – 50 см. Малыш был розовым, теплым, завернут в одеяло и в памперсе.

Угрозы для жизни не было, сейчас он стабилен, находится на искусственном вскармливании и уже начал набирать вес.

В администрации города отметили, что подобный случай – первый в Альметьевске. Как рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь главы Альметьевского района Дарья Антонова, ребенок проведет неделю под наблюдением врачей. После этого его судьбой займутся органы опеки и попечительства.

Напомним, что правоохранительными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».