Происшествия 4 декабря 2025 12:50

В подъезде дома в Альметьевске обнаружили завернутого в плед младенца

В подъезде жилого дома на улице Ленина в Альметьевске нашли младенца, завернутого в плед. Обеспокоенные жильцы многоэтажки вызвали полицию.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, на место оперативно выехала следственно-оперативная группа. Сейчас полицейские разыскивают родителей младенца.

По данным прокуратуры РТ, жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает, он находится в детской городской больнице. Организована процессуальная проверка, ход которой на контроле ведомства.

