В Альметьевске полицейские задержали женщину, которая бросила младенца в подъезде

В Альметьевске полицейские задержали 55-летнюю гражданку одной из стран Центральной Азии, которая оставила новорожденного в подъезде многоэтажки на улице Ленина.

Женщина призналась, что младенец — ее внук, которого родила ее 25-летняя дочь дома. Выяснилось, что девушка, зная о беременности, не встала на учет в женскую консультацию, так как не хотела воспитывать третьего ребенка из-за отсутствия денег.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, женщины приняли решение оставить новорожденного в ближайшей больнице.

Однако новоиспеченная бабушка решила, что в больнице очень многолюдно, и оставила младенца в подъезде ближайшего от больницы дома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Напомним, что инцидент произошел вчера. По данным прокуратуры РТ, жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает, он находится в детской городской больнице. Организована процессуальная проверка, ход которой на контроле ведомства.