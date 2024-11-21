Роботы на гусеничной платформе, печи, БПЛА: альметьевцы доставили 18 тонн груза на СВО

В зону проведения специальной военной операции был доставлен очередной конвой с шефской помощью военным. В этот раз было собрано 18 тонн груза, предназначенного для полков №430 и 1233, а также для 29-й армии.

В состав этой партии помощи вошли транспортные средства и беспилотные летательные аппараты, роботы на гусеничной платформе, печи, запчасти и средства связи. А также вещи, изготовленные волонтерами, и письма, написанные школьниками для каждого бойца.

Уже не в первый раз сопровождал груз заместитель начальника штаба по поддержке мобилизованных и добровольцев, депутат городского Совета Альметьевска Вячеслав Колотовкин.

«Искренне благодарим штабы и организации, которые оказали поддержку в организации данного конвоя: „Боевое братство“, „Своих не бросаем“, „Мегассети“, „Ассоль“, „Сухие супы быстрого приготовления“, „Надежный тыл“, а также Айрата Губайдуллина и Вячеслава Миллера. Вместе мы сила!» — заявили в администрации района.

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