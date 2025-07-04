Роберт Искандаров доставил 25 тонн помощи из Менделеевска в зону СВО

Руководитель исполкома Менделеевского района Татарстана Роберт Искандаров доставил очередную партию помощи из Менделеевска в зону специальной военной операции. Первой точкой на пути следования стал полк №1232: бойцам передали антидроновые одеяла, лекарства, медицинские средства, сухие супы, воду, стройматериалы, машину и личные посылки. Кадрами разгрузки чиновник поделился в своем Telegram-канале.

«Полк благодарит наших волонтеров и всех неравнодушных жителей города Менделеевска и Менделеевского района за помощь в сборе и отправке посылок. Отдельное спасибо коллективам школ детских садов за медикаменты, они нам очень нужны. Как можно быстрее доставим их на передовую, они спасут чьи-то жизни. Также спасибо родителям и детям за теплые письма. Здесь они греют душу», – заметил один из военнослужащих.

Кроме того, стройматериалы, масксети, антидроновые одеяла, медикаменты, продукты и воду доставили в полк №430. Сюда тоже привезли и адаптированный под нужды бойцов автомобиль. Солдаты обратились к землякам с уверенностью в победе.

«Бойцы и командиры нашей воинской части благодарят за «Ниву» жителей города Менделеевска, участников группы «Мы вместе». Большое вам спасибо, очень поможете нашим ребятам с эвакуацией и вывозом раненых. Спасибо вам, ребята! Победа будет за нами, мы победим!» – заявили бойцы.

Всего из Менделеевского района отправили 25 тонн помощи. Отправка состоялась 1 июля, в День ветеранов боевых действий. Груз собирали волонтеры, предприятия и учреждения. Это строительные материалы, медикаменты, продукты питания, вода, средства гигиены. На передовую отправили автомобили повышенной проходимости, «Ниву» и «УАЗ», а также три мотоцикла.

«Удалось повидаться и поговорить с земляками, они передают домой приветы и спасибо всем за помощь. После разгрузки пообщались, передали личные письма и посылки, рассказали новости из дома. Не выразить словами, как бойцы рады посланиям от родных и близких, друзей и волонтеров. Очень рад был всех увидеть, поговорить, пожать руку. Ждем ребят дома, верим в них! Вместе с волонтерами поможем всем, чем можем помочь, чтобы приблизить победу!» – заключил руководитель Менделеевского района.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее, в начале весны, Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.