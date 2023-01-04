«Рисковали собой, вытаскивая солдат»: Пушилин заявил о героизме мобилизованных в Макеевке

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о героизме российских военных, которые пострадали при ракетном ударе ВСУ по Макеевке в Донбассе. По его словам, большинство военных, выбравшись из «поврежденного американскими хаймерсами здания», придя в себя, возвращались обратно, чтобы вытащить своих товарищей. В их числе были и мобилизованные, заявил он.

«Исходя из той информации, что у меня есть, могу с уверенностью сказать, что проявлений мужества и настоящего геройства у ребят из данного полка было множество! <…> Офицеры полка, некоторые, кстати, так же из числа мобилизованных, проявили себя более чем достойно. Рисковали собой, вытаскивая солдат. К сожалению, среди них тоже есть и раненые, и погибшие. Заместитель командира полка, увы, погиб», – написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Когда прибыли сотрудники МЧС, военные помогли им спасать оставшихся в здании. Часть погибших – это те, кто вернулся спасать своих сослуживцев, добавил глава ДНР.

Всем, кто в этом нуждался, оказана медпомощь, добавил он. Бойцам, чье обмундирование и экипировка осталось под завалами, Пушилин также пообещал выдать все необходимое.

Напомним, накануне Миноброны сообщило, что число российских военных, погибших после удара четырьмя ракетами, запущенными Вооруженными силами Украины из РСЗО HIMARS, по пункту временной дислокации одной из воинских частей в городе Макеевке в Донбассе, увеличилось до 89. При этом основной причиной удара Минобороны назвало использование военными мобильных телефонов – по данным ведомства, это позволило украинским силам «запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара».