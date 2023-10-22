Ринат Садыков: Новый закон позволит усилить работу по патриотическому воспитанию молодежи

Ринат Садыков

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Принятый Государственным Советом Татарстана в первом чтении закон о патриотическом воспитании граждан даст возможность усилить работу по формированию гражданственности и чувства патриотизма у молодежи. Об этом заявил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Все проекты и программы ведомства направлены на повышение гражданской активности молодежи, чтобы они уверенно могли строить планы, самореализоваться, учиться, заводить семьи и проявлять себя в разных сферах именно здесь — в республике», — подчеркнул он.

Еще одним из эффективных механизмов проявления гражданской ответственности молодежи министр назвал волонтерскую деятельность. По его словам, на конец сентября в Татарстане насчитывалось в общей сложности 108 424 волонтера.

«Более 6 тыс. волонтеров объединились вокруг движения „Ярдәм янәшә! Помощь рядом!“. Они помогли собрать более 1040 тонн гуманитарного груза для Донбасса, организовали работу 85 складов по всей республике. И таких примеров — не один десяток. Их сотни. Это говорит о зрелости молодого поколения и о его желании быть полезным», — уверен руководитель Минмолодежи.

Кроме того, Садыков отметил, что благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова в регионе действует широкая сеть инфраструктуры, которая способствует гражданскому и военно-патриотическому воспитанию. Это молодежные центры и молодежные (подростковые) клубы, военно-патриотические клубы, центры «Форпост» и «Авангард». Их работа охватывает до 500 тыс. человек в год (центры «Авангард» создаются во всех регионах страны по поручению Президента РФ Владимира Путина).

Параллельно организована грантовая поддержка проектов. В 2023 году рамках Конкурса грантов среди муниципальных учреждений молодежной политики было поддержано 18 проектов патриотической направленности из 16 районов и городов на общую сумму 17 394 870 рублей. Так, в рамках проекта «Своих не бросаем» в школах Дрожановского района открылись уголки памяти участников спецоперации.

Реализуется и уже ставшие традиционными республиканские мероприятия: ежегодная четырехэтапная игра «Зарница 2023», военно-спортивная игра «Победа», в отборочном этапе которой задействованы более 12 тыс. юношей и девушек. Большой интерес вызвали у публики фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн» и военно-исторический фестиваль «Рождение Непобедимой и Легендарной» на горе Соколка Верхнеуслонского района РТ.

В детских лагерях проходят дни единых действий, мастер-классы и лекции по истории страны, встречи с участниками специальной военной операции и Героями России. Особую значимость для патриотического воспитания имеют профильные смены военно-патриотической направленности, убеждены в Минмолодежи.

«Надеемся, что в дальнейшим закон существенно усилит межведомственную работу и поможет внедрять новые формы работы с молодежью через их вовлечение в созидательную деятельность, которая поможет им почувствовать себя важным и полезным членом общества, нужным гражданином своей страны», — заключил Ринат Садыков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Госсовет Татарстана принял в первом чтении законопроект о патриотическом воспитании. В Казани до этого было предложено создать Центр патриотического воспитания.