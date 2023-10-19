Госсовет Татарстана принял в первом чтении законопроект о патриотическом воспитании

Фото:©«Татар-информ»

В патриотическом воспитании заложены ценности, которые лежат в основе объединения многонационального населения России. Об этом заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин при обсуждении законопроекта «О патриотическом воспитании граждан в РТ» на 48-м заседании парламента. Проект закона единогласно принят в первом чтении.

«Дискуссий и разных мнений много по этому вопросу. Но фундаментальные ценности, поддержаны всеми политическими силами нашей страны. Мы обсуждаем этот вопрос в непростой период, подняли его своевременно», – сказал глава парламента.

По его мнению, такие фундаментальные ценности, как патриотизм, любовь к Родине, семья, сохранение традиций и истории, – «то, что объединяет людей и в мирное время, и в трудные времена, как сегодня при проведении СВО».

«Находятся те, кто уезжает за рубеж, например, артисты или бизнесмены. Да бог с ними, от этого наша страна не обеднеет. Но нам надо личным примером показывать, какой он патриотизм. Это многостороннее понятие, но главное – в трудную минуту с уважением относиться к людям разных национальностей, к тем, кто рядом с тобой трудится. Это и есть пример патриотизма к своей стране. У нас есть чем гордиться, воспитывать на этом примере детей и внуков», – подчеркнул Мухаметшин.

Фото: © Рамиль Гали / «Таатар-информ»

На заседании законопроект был рассмотрен с участием представителей непарламентских партий. Председатель Госсовета выразил им признательность за поддержку такой инициативы. «Все политические партии понимают общую ценность поставленных задач по объединению россиян», – отметил он.

Документ представил председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов. «В настоящее время вопрос патриотического воспитания не имеет отдельного законодательного регулирования на федеральном уровне, в то же время аналогичные законы приняты и действуют во многих субъектах РФ. Считаем, что назрела необходимость законодательного регулирования данного вопроса», – заявил он.

Законопроект позволит установить единый подход к патриотическому воспитанию и усовершенствовать механизм правового регулирования отношений в этой области, уточнил депутат.

В частности, определяется госполитика Татарстана в сфере патриотического воспитания граждан, цель, принципы, задачи, а также субъекты патриотического воспитания, устанавливаются его правовые и организационные основы. Кроме того, распределяются полномочия между органами государственной власти в этой сфере.

Фото: © «Татар-информ»

Отдельные статьи проекта закона посвящены Координационному совету по патриотическому воспитанию граждан в РТ. Предполагается, что он будет создан Раисом республики Рустамом Миннихановым.

Под патриотическим воспитанием понимается целенаправленная деятельность по формированию у граждан патриотического сознания, верности Родине, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества, уважения к отечественной истории.

Обозначены основные задачи патриотического воспитания, среди них, например, развитие добровольческой деятельности и дружественных связей между народами, формирование у граждан потребности в духовно-нравственном развитии и уважительного отношения к старшему поколению, проявление заботы о пожилых людях, сохранение традиционных семейных ценностей.