Ринат Садыков предложил создать в Казани Центр патриотического воспитания

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Создать Центр патриотического воспитания в столице Татарстана сегодня предложил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков. С этим предложением он выступил на 25-й сессии Казгордумы IV созыва.

«Можно создать и поддержать специализированную организацию в городе — Центр патриотического воспитания, который объединит в себе самые передовые практики и самый лучший опыт со всей страны», — сказал министр.

Он также добавил, что по поручению Президента России Владимира Путина в Казани был создан центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В 2023 году около 1 тыс. школьников приняли участие в сборах по основам начальной военной подготовки

«Патриотизм не заложен в генах человека — это не наследственное, а приобретенное социальное качество. Сегодня наша задача сформировать это качество у юных граждан, заложить основы их нравственности и духовности», — поделился своим пониманием одной из задач городских властей мэр Казани Ильсур Метшин.