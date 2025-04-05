Ринат Фазылов о «Батырлар. Герои Татарстана»: Это инвестиция в будущее республики

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» – это целенаправленная инвестиция в будущее республики, ведь в ней участвуют люди, доказавшие свою преданность стране. Таким мнением на сайте «Экспертного клуба» поделился депутат Госсовета РТ, руководитель регионального исполкома «Народного фронта» в РТ Ринат Фазылов.

По словам Рината Фазылова, республиканская программа уже показала свою востребованность среди ветеранов и участников СВО.

Напомним, 30 марта завершился первый этап программы «Батырлар. Герои Татарстана» – всего подано 1604 заявки. Большинство заявок – из Татарстана, но есть и 104 заявителя из 33 регионов РФ.

«Полученные знания участники программы смогут достойно применять в мирной жизни и сформируют кадровый потенциал перспективных руководителей в государственной и муниципальной сфере. Уверен, что республиканская программа – это целенаправленная инвестиция в будущее нашей республики, ведь в ней участвуют люди, делом доказавшие свою преданность нашей стране», – поделился он.

О запуске республиканской программы для ветеранов и участников СВО «Батырлар. Герои Татарстана» 18 февраля объявил Раис РТ Рустам Минниханов.

Второй этап программы стартует в 12 часов 2 апреля, он продлится до 12 часов 5 апреля в форме онлайн-тестирования. Следующим этапом отбора станет собеседование. Кандидаты с самыми высокими результатами продолжат обучение. За участниками закрепят наставников, в том числе из числа руководителей органов власти РТ. Обучение стартует в июле этого года.