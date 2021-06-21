Минниханов возложил цветы к братской могиле под Москвой, где похоронен его дядя

В преддверии Дня памяти и скорби Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил братскую могилу в деревне Сухарево Рузского городского округа Московской области. В декабре 1941 года здесь был захоронен дядя руководителя республики Галимзян Минниханов. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Великая Победа досталась ценой тяжелейших потерь и утрат, — отметил Минниханов. — Это был подвиг всего народа. В тяжелейшее для страны время наши люди проявили сплоченность, любовь и преданность Отчизне».

Президент Татарстана рассказал, что его дядя погиб у деревни Морево, ему было всего 19 лет.

«Мой отец много рассказывал нам о Галимзяне абый. И мы давно хотели с братьями посетить место его захоронения. Спасибо руководству Московской области за то, что так внимательно относятся к вопросам сохранения памяти героев Великой Отечественной войны», — добавил он.

В братской могиле на территории оздоровительно-образовательного центра «Патриот» захоронены 197 солдат, имена 85 из них по-прежнему неизвестны. Это бойцы 2 стрелкового полка 359 стрелковой дивизии, 49 стрелкового полка 50 стрелковой дивизии, 32 стрелкового полка 19 стрелковой дивизии и 1 стрелкового батальона 60 отдельной стрелковой бригады.

Фото пресс-службы Президента Татарстана