«Они глядят на нас, точно живые»: в Татарстане проходит шествие «Бессмертного полка»

На фоне пандемии шествие «Бессмертного полка» второй год подряд проходит в онлайн-формате. Несмотря на ограничения, большое количество жителей страны стремятся рассказать о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Минниханов и Шаймиев приняли участие в онлайн-шествии «Бессмертный полк»

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в онлайн-акции «Бессмертный полк» и рассказал о своем дяде Галимзяне Минниханове, погибшем на полях сражений во время Великой Отечественной войны.

Галимзян Минниханов воевал в составе 359-го стрелкового полка. Погиб в декабре 1941 года под Москвой.

Государственный Советник Республики Татарстан, Герой Труда России Минтимер Шаймиев рассказал о своем отце. Шагишарип Шаймиев был призван в Красную Армию в 1941 году. Сразу попал на фронт, сражался под Москвой. В 1942 году получил тяжелое ранение и был комиссован.

Молодежь Нижнекамска создала свой «Бессмертный полк»

Более 600 фотографий бойцов, ушедших на фронт с территории Шереметьевского, а ныне Нижнекамского района, были собраны в формате единого видеоролика.

Это стало возможным благодаря собранной по крупицам информации для Книги Памяти. Не будут забыты подвиги рядового Хузи Абдуллина, лейтенанта Василия Абрашова, старшего лейтенанта Ивана Абросимова, старшего сержанта Григория Абызова, подполковника Виктора Агафонова и многих других.

С героями Нижнекамского района можно ознакомиться в видеоролике.

На Аллее Героев Менделеевска установлено 12 стендов «Бессмертного полка»

В преддверии Дня Победы на территории Аллеи Героев с участием главы района Валерия Чершинцева торжественно открыт еще один стенд «Бессмертного полка», теперь их стало 12.

Огромную работу по сбору информации проводил коллектив краеведческого музея. По словам директора музея Константина Макарова, горожане активно присоединились к этой акции и присылали снимки своих родственников, героев войны.

На новом стенде — более 200 фотографий. Всего на стендах «Бессмертного полка» размещено более 2 тыс. фотографий земляков — участников Великой Отечественной войны.

В Спасском районе героям «Бессмертного полка» посвятили отдельную колонку в газете

Жители Спасского района могут узнать о своих земляках — участниках Великой Отечественной войны на страницах местной газеты. Одним из участников «Бессмертного полка онлайн» стал Николай Дорофеев — информацию о нем прислали его родственники.

Когда началась война, парнишке было 17 лет. В декабре 1942 года он получил повестку в Пастуховский РВК.

Был призван в ряды Советской Армии 10 марта 1944 года. Воевал, был командиром стрелкового отряда. Участвовал в боях за освобождение Венгрии, Румынии. Во время войны был ранен (контужен), но все-таки остался в армии.

С ноября 1945 по апрель 1949 года служил в части слесарем-мотористом. Уволен в запас в 1949 году в звании гвардии ефрейтора. Имеет много наград, медалей.

Камскоустьинские школьники пришли к Дому культуры с портретами своих дедов и прадедов

На митинг возле районного Дома культуры ученики камскоустьинских школ пришли с портретами своих дедов и прадедов — участников Великой Отечественной войны.

Этот молчаливый строй еще раз напомнил всем, сколько людей погибло, защищая мир, сколько героев осталось лежать на чужбине, сколько семей помнят их подвиг и гордятся своими родственниками.

С портретами родственников — участников войны вышли не только школьники. Среди жителей поселка на митинг не первый год приходит с портретом своего отца Вячеслав Липатов. Его отец — участник Великой Отечественной войны, в мирной жизни работал в райвоенкомате.

Всего на митинг пришли с портретами родных около 70 человек. Акция прошла с соблюдением всех санэпидемиологических требований.

Жительница Бавлов пришла на праздник с портретами трех прапрадедов

Многие бавлинцы также пришли на парад и митинг с портретами своих родственников. Супруги Розалия и Ильшат Хамматуллины гордятся своими отцами и дедами. К сожалению, не все из них вернулись.

Злата Леванова, 10-летняя бавлинка, принесла портреты сразу трех прапрадедов.

«Я сама оформила портреты своих родственников. Сегодня мы с папой и мамой решили взять с собой портреты дедушек, потому что я хочу, чтобы они (дедушки) видели, как у нас в Бавлах проходит праздник», — поделилась девочка.

Акция «Бессмертный полк» в офлайн-формате пройдет 24 июня — у жителей Татарстана будет еще одна возможность пронести портреты своих героев по улицам городов и сел. Дата выбрана символическая — именно 24 июня в 1945 году прошел военный парад на Красной площади.