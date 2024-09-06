Рифкат Минниханов: На Kazan Digital Week в этом году пройдет Demo Day

На Kazan Digital Week в этом году проведут Demo Day, на котором разработчики смогут показать свой проект инвесторам, экспертам и руководству Татарстана. Об этом заявил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов в интервью «Интерфаксу».

«Форумы часто дают возможность стартапам представить свои идеи, получить обратную связь от экспертов и инвесторов, а также найти финансирование. Это создает здоровую экосистему для развития инноваций и предпринимательства в регионе. Так, например, на Kazan Digital Week в этом году пройдет Demo Day, где разработчики получат возможность показать свой проект инвесторам, экспертам и руководству республики», - рассказал спикер.

Он также подчеркнул, что Kazan Digital Week помогает людям осознать важность цифровизации, новых технологиях и их влиянии на повседневную жизнь.

«Это может способствовать принятию цифровых решений в различных сферах, от бизнеса до образования и медицины», - уточнил Минниханов.

Еще президент Академии наук напомнил, что в наши дни цифровизация - часть госполитики. И подобные форумы помогают властям увидеть реальные потребности бизнеса и общества и адаптировать свои стратегические инициативы в ответ на актуальные вызовы.

Ранее Рифкат Минниханов заявлял, что Татарстан активно развивает свою цифровую инфраструктуру. Также он анонсировал, что на Kazan Digital Week представят созданную в республике зону для испытаний «умных» систем.

Напомним, ежегодный международный форум Kazan Digital Week пройдет в столице Татарстана с 9 по 11 сентября. В этом году он приурочен к 300-летию Российской академии наук.