На Kazan Digital Week представят созданную в РТ зону для испытаний «умных» систем

На Kazan Digital Week представят созданную в Татарстане пилотную зону для испытаний технологий интеллектуальных транспортных систем. Об этом заявил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов в интервью «Интерфаксу».

«Будет представлена созданная в Татарстане совместно с РОСДОРНИИ на территории ОЭЗ "Алабуга" пилотная зона для проведения экспериментов и апробации технологий интеллектуальных транспортных систем, обеспечивающих безопасное движение высокоавтоматизированных и беспилотных транспортных средств в условиях реального транспортного потока на автомобильных дорогах общего пользования», - рассказал спикер.

По его словам, пилотная зона создавалась для аттестаций искусственного интеллекта, который используют на беспилотном транспорте. После проверок этим устройствам выдадут сертификаты о соответствии.

Минниханов также напомнил, что секция «Цифровые технологии в государственном управлении» направлена на раскрытие потенциала развития госуправления благодаря новым платформам, сервисам и услугам. Здесь Татарстан в последние годы находится в авангарде, подчеркнул он.

«В призме подготовки нового национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" очень актуальна экспертная сессия Центра передового опыта по данным и аналитике, посвященная формированию рынка данных, их трансферу, мониторингу, анализу и возможностям искусственного интеллекта при работе с большими данными», - продолжает президент Академии наук РТ.

Еще он акцентировал внимание на секции международного уровня «Международное сотрудничество: опыт экспорта отечественных ИТ-решений». На ней эксперты обсудят, как расширить рынки сбыта ИТ-продукции и развить экспортный потенциал российских ИТ-компаний.

Напомним, ежегодный международный форум Kazan Digital Week пройдет в столице Татарстана с 9 по 11 сентября. В этом году он приурочен к 300-летию Российской академии наук.