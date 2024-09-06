Рифкат Минниханов: Татарстан активно развивает свою цифровую инфраструктуру

Татарстан активно развивает свою цифровую инфраструктуру и стремится стать одним из крупнейших центров цифровизации в России. Об этом заявил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов в интервью «Интерфаксу».

Он также отметил, что форум Kazan Digital Week является важным шагом в этом направлении. Данное мероприятие, по словам Минниханова, предоставляет платформу для демонстрации достижений и обсуждения будущих инициатив.

«Татарстан благодаря таким форумам имеет возможность укрепить свои позиции на российском и международном цифровом рынке. Это, в свою очередь, будет способствовать экономическому развитию региона и повышению качества жизни граждан», - уверен президент Академии наук РТ.

Ранее Рифкат Минниханов заявлял, что на Kazan Digital Week представят созданную в РТ зону для испытаний «умных» систем.

Напомним, ежегодный международный форум Kazan Digital Week пройдет в столице Татарстана с 9 по 11 сентября. В этом году он приурочен к 300-летию Российской академии наук.