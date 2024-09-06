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Рифкат Минниханов: Татарстан активно развивает свою цифровую инфраструктуру
Татарстан активно развивает свою цифровую инфраструктуру и стремится стать одним из крупнейших центров цифровизации в России. Об этом заявил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов в интервью «Интерфаксу».
Он также отметил, что форум Kazan Digital Week является важным шагом в этом направлении. Данное мероприятие, по словам Минниханова, предоставляет платформу для демонстрации достижений и обсуждения будущих инициатив.
«Татарстан благодаря таким форумам имеет возможность укрепить свои позиции на российском и международном цифровом рынке. Это, в свою очередь, будет способствовать экономическому развитию региона и повышению качества жизни граждан», - уверен президент Академии наук РТ.
Ранее Рифкат Минниханов заявлял, что на Kazan Digital Week представят созданную в РТ зону для испытаний «умных» систем.
Напомним, ежегодный международный форум Kazan Digital Week пройдет в столице Татарстана с 9 по 11 сентября. В этом году он приурочен к 300-летию Российской академии наук.
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