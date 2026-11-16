Рифкат Минниханов: Для Татарстана диалог культур – часть повседневной жизни

Татарстан – место, где диалог культур представляет собой неотъемлемую часть повседневности. Об этом на открытии международной научно-практической конференции в рамках фестиваля национальных культур «Россия – Восток» («Восточный базар в Казани») сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Для Татарстана диалог культур – часть исторического опыта и повседневной жизни. Здесь столетиями взаимодействуют народы, языки и религии. В 2026 году Казань является культурной столицей исламского мира. Это возможность представить свое наследие и расширить международное сотрудничество», – заметил спикер.

«Наша опора – традиции добрососедства, академические и университетские школы. Важно, чтобы знакомство исследователей перерастало в обмен источниками и совместные проекты», – подчеркнул глава АН РТ.

По мнению Рифката Минниханова, наследие остается живым, пока новое поколение продолжает к нему обращаться и находить ответы на новые вызовы.

V Международный фестиваль национальных культур «Россия – Восток» – «Восточный базар в Казани», куда приехали представители более 40 государств, стартовал в столице РТ 9 ноября. Организованная в его рамках конференция посвящена научным основаниям и практике международного культурного диалога: сохранению музейных и исторических коллекций, изучению наследия Золотой Орды и татарских ханств, трансляции художественных традиций в современном искусстве, кросс-культурному образованию и цифровизации театра.