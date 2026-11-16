Ученые из разных стран обсудят в Казани культурные связи России и Востока

В столице Татарстана стартовала международная научно-практическая конференция в рамках пятого по счету фестиваля национальных культур «Россия – Восток» («Восточный базар в Казани»).

Форум посвящен научным основаниям и практике международного культурного диалога: сохранению музейных и исторических коллекций, изучению наследия Золотой Орды и татарских ханств, трансляции художественных традиций в современном искусстве, кросс-культурному образованию и цифровизации театра.

«Одним из ярких событий республиканского плана мероприятий „Казань – культурная столица исламского мира“ стал и остается масштабный фестиваль „Восточный базар“, который объединяет на своей площадке культуру разных народов, стран. И это живое пространство диалога, которое позволяет каждому из нас прикоснуться к культуре соседа, услышать музыку, текст, историю той или иной земли. География партнерства очень обширна, но главное, что всё это наполняется реальным содержанием», – отметила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

По словам заместителя Премьер-министра РТ, Татарстан – уникальная площадка для выстраивания международного диалога, так как здесь в мире и согласии проживают представители более 170 народов.

V Международный фестиваль национальных культур «Россия – Восток» – «Восточный базар в Казани», куда приехали представители более 40 государств, стартовал в столице РТ 9 ноября.