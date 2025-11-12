Риелтор рассказал, что арендовать склад в Казани стоит до 2 тыс. рублей за «квадрат»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Аренда складов в Казани стоит от 500 до 2 тыс. рублей за кв. метр. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.

«Разброс цен на аренду складов очень большой, поскольку склады бывают разного сегмента. В среднем ценник колеблется от 500 до 2 тыс. рублей за кв. м в зависимости от уровня склада», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, как правило, большим спросом пользуется аренда маленьких складов, расположенных в жилых районах. Такие помещения арендуют под создание точки маркетплейса.

«С начала года ценник на аренду не изменился. Раньше этот сегмент не был особо востребован, но сейчас уже набирает популярность», – резюмировал спикер.

Ранее сообщалось, что в России с начала 2025 года арендные ставки на складские помещения выросли на 4-7% в зависимости от региона. На повышение цен повлияло экспонирование на рынке аренды складов, начавших строиться в 2024-2025 годах, обладающих не только более высоким качеством, но и значительной себестоимостью строительства, в том числе за счет увеличения стоимости строительных материалов и рабочей силы, сообщил «Татар-информу» вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев.

В свою очередь, в Татарстане за 11 месяцев 2024-го спрос на складскую недвижимость вырос на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Главным драйвером роста спроса в регионах является развитие электронной коммерции.

Причем, по словам экспертов отрасли, на рынке складской недвижимости республики наблюдается дефицит свободных площадей: доля свободных помещений находится на околонулевом уровне. В связи с недостатком свободных помещений в регионах ставки становятся близки к ставкам в Московском регионе.