Ставки аренды складов в России выросли почти на 5% с начала 2025 года

В России с начала 2025 года арендные ставки на складские помещения выросли на 4,7%. На повышение цен повлияло изменение качества складов, сообщил «Татар-информу» вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

Он подчеркнул, что в некоторых российских регионах на складах высшей категории ставки сопоставимы с арендой офисов в этих же регионах.

«В Татарстане арендовать склад стоит в районе 8-9 тыс. рублей за кв. м, в Подмосковье – 10-12 тыс. руб. за кв. м, близко к МКАД – 15 тыс. рублей, близко к трассе М-4 – 17 тыс. рублей за «квадрат», а в Москве – 20 тыс. за кв. м», – привел статистику собеседник агентства.

При этом в 2025 году частники существенного повышения цен на аренду складов не ждут. Причин тому несколько: существенный рост, вплоть до 40%, аренды на складское хранение в 2024 году, а также замедление спроса на аренду из-за насыщения рынка.

«Основной потребитель складских комплексов – это онлайн-ретейл, который сейчас пересматривает экономическую целесообразность и осваивает уже построенные склады. То есть сегодняшние объемы введенных в эксплуатацию складских помещений покрывают текущую потребность потребителей. Дефицита складов нет, и, как следствие, цены на их аренду замедлили рост», – прокомментировал Апрелев.