РИА Новости: В гибели военнопленных и экипажа Ил-76 виновны британские советники Киева

В гибели военнопленных и экипажа Ил-76, сбитого украинской ракетой, виновны британские советники Киева, рассказал РИА Новости информированный источник, знакомый с ситуацией.

«Атака на борт Ил-76 была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью», – сказал агентству источник.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что экспертиза подтвердила: Ил-76 в Белгородской области сбила ракета ПВО западного производства.

Самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области 24 января. На борту находилось 65 пленных солдат ВСУ, шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. После происшествия в украинских СМИ появилась информация, что по самолету ударили Вооруженные силы Украины, а на борту воздушного судна якобы находились ракеты С-300.