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Ру Тат
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Политика
14 ноября 2022  11:46

Песков сообщил, когда Путин выступит с посланием Федеральному собранию

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До конца этого года Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, точной даты на сегодняшний день пока нет, добавил он.

«По датам, когда будет точное уже понимание, мы обо всем сообщим», – цитирует его ТАСС.

Напомним, прошлое Послание Федеральному собранию Владимир Путин огласил 21 апреля 2021 года.

Ранее в Кремле отмечали, что работа над посланием ведется уже давно, и частично оно уже готово. На вопрос о том, будет ли в этом году «прямая линия» с Президентом совмещена с итоговой пресс-конференцией Путина, Песков ответил, что окончательное решение еще не принято.

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