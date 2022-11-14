Песков сообщил, когда Путин выступит с посланием Федеральному собранию

До конца этого года Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, точной даты на сегодняшний день пока нет, добавил он.

«По датам, когда будет точное уже понимание, мы обо всем сообщим», – цитирует его ТАСС.

Напомним, прошлое Послание Федеральному собранию Владимир Путин огласил 21 апреля 2021 года.

Ранее в Кремле отмечали, что работа над посланием ведется уже давно, и частично оно уже готово. На вопрос о том, будет ли в этом году «прямая линия» с Президентом совмещена с итоговой пресс-конференцией Путина, Песков ответил, что окончательное решение еще не принято.