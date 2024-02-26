Эрдоган заявил, что Путин пообещал не затягивать с визитом в Турцию

В телефонном разговоре Президент России Владимир Путин пообещал не откладывать надолго визит в Турцию. Об этом рассказал журналистам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«В самой обозримой перспективе такой визит не обсуждается. Но он сказал мне, что не будет затягивать с этой поездкой», — приводит слова Президента Турции ТАСС.

Напомним, что сегодня Путин направил Эрдогану поздравление в честь его 70-летия. Президент России назвал коллегу «дорогим другом» и отметил большой вклад в развитие взаимовыгодных отношений между странами.