Под Артемовском ВСУ обстреливают «Вагнер» из всех видов вооружений, рассказал боец

Украинские войска обстреливают подразделения ЧВК «Вагнер» в направлении Часова Яра из всех видов вооружений. Причем атакуется не техника, а именно живая сила, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из бойцов.

«По нам у них задействована авиация, „вертушки“ вылетают за светлый день по раз семь-восемь. Вертолеты и самолеты не работают по бронетехнике, а работают по живой силе, то есть по нам, по окопам и лесопосадкам», — заметил собеседник агентства.

Он рассказал, что противник использует особую тактику — «танковую карусель». Так, при штурме ЧВК населенного пункта Берховка бойцов атаковал танковый батальон ВСУ, расположившийся заранее у жилых домов. «Грубо говоря, танковый батальон там становился. Каждый танк по «тридцатке» [выстрелов] "откидал", батальон уехал, другой заехал... и это происходило у них весь день», — поделился военный.

По его словам, несмотря на серьезную оборону противника, «Вагнеру» удается за два-три дня «осыпать» преграду.