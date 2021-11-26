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Ру Тат
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Здоровье
26 ноября 2021  12:56

РФПИ оценил возможность адаптации «Спутника V» к новому штамму Covid-19

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Вакцину «Спутник V», если потребуется, можно быстро адаптировать к новому южноафриканскому штамму коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на главу РФПИ Кирилла Дмитриева сообщает RT.

«Мы можем быстро адаптировать вакцину к новому варианту коронавируса, если потребуется», — заявил руководитель фонда.

Напомним, что сегодня ВОЗ проведет экстренное совещание, посвященное данному варианту Covid-19. Вирус имеет несколько десятков мутаций, что потенциально делает его опаснее дельта-штамма. Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», случай заражения B.1.1.529 сегодня уже подтвердился в Израиле.

#вакцина #Коронавирус
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