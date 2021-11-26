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Здоровье
26 ноября 2021  10:56
Надежда Захарова

В Израиле выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса B.1.1.529

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В Израиле подтвердился случай заражения новым южноафриканским штаммом Covid-19 — B.1.1.529. Его выявили у гражданина, вернувшегося в страну из Малави. Об этом сообщает Минздрав Израиля.

«Штамм [коронавируса], обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле. [Он был обнаружен у] гражданина, который вернулся из Малави. Кроме того, существуют подозрения в отношении еще двух случаев [заражения] у вернувшихся из-за границы [граждан], которые в настоящее время ожидают результатов тестов в изоляции», — цитирует ведомство ТАСС.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», сегодня ВОЗ проведет экстренное совещание, посвященное рискам нового варианта коронавируса.

#израиль #Коронавирус
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