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Ушаков: РФ выступает за расширение БРИКС через государства-партнеры
Российская Федерация выступает за расширение БРИКС через категорию государства-партнера. Об этом сообщил помощник Президента РФ Юрий Ушаков.
«Мы считаем, что формула страна-партнер – она весьма подходящая в данной ситуации, когда количество стран БРИКС резко увеличилось в ходе саммита в ЮАР, сейчас уже 10 стран», – отметил Ушаков.
По его словам, Москва всегда содействовала плавному вливанию во все формы сотрудничества в рамках объединения.
Саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября.
Ранее депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов заявил, что саммит в Казани станет судьбоносным.
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