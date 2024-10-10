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Политика 10 октября 2024 15:46

Ушаков: РФ выступает за расширение БРИКС через государства-партнеры

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Российская Федерация выступает за расширение БРИКС через категорию государства-партнера. Об этом сообщил помощник Президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы считаем, что формула страна-партнер – она весьма подходящая в данной ситуации, когда количество стран БРИКС резко увеличилось в ходе саммита в ЮАР, сейчас уже 10 стран», – отметил Ушаков.

По его словам, Москва всегда содействовала плавному вливанию во все формы сотрудничества в рамках объединения.

Саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября.

Ранее депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов заявил, что саммит в Казани станет судьбоносным.

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