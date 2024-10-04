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Айрат Фаррахов: Саммит БРИКС в Казани станет судьбоносным
Саммит БРИКС в Казани однозначно станет судьбоносным. Такое мнение «Татар-информу» выразил депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.
«Судя по обзору мировой прессы, к саммиту БРИКС приковано внимание ведущих мировых агентств. То, что он будет судьбоносным, это однозначно», – считает Фаррахов.
По его словам, БРИКС – это объединение, которое сегодня превосходит по своему потенциалу другие международные организации.
«Уже сейчас заявлено о вступлении и желании вступить целого ряда государств. Поэтому в связи с серьезными глобальными вопросами, которые сегодня остро стоят, ожидания от этого саммита просто огромные», – отметил депутат.
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