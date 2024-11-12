РФ, Иран и Турция осудили агрессию Израиля в Палестине

Фото: пресс-служба Кремля

Россия, Иран и Турция осуждают агрессию Израиля в отношении Газы, Ливана и Западного берега реки Иордан. Также стороны призвали к прекращению огня. Об этом говорится в итоговом заявлении встречи по Сирии в «астанинском формате», пишет РИА Новости.

«Призвали международное сообщество, в частности Совет Безопасности ООН (СБ ООН), обеспечить немедленное и постоянное прекращение огня и беспрепятственный гуманитарный доступ в Газу», – говорится в заявлении.

Стороны также осудили военные удары израильской армии в Сирии, назвав их нарушающими нормы международного права, а также суверенитет арабской республики.

Напомним, на саммите БРИКС, который прошел в октябре в Казани, Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания независимого Палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем. Участие в мероприятии также принимал палестинский лидер Махмуд Аббас, который отметил, что уже в течение года палестинский народ страдает от гуманитарной катастрофы, поскольку Израиль ведет разрушительную войну. Также он выразил надежду на то, что в ближайшее время Палестина сможет присоединиться к БРИКС.